Диетолог Мухина: фиолетовый виноград выводит из организма тяжелые металлы и токсины

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина в беседе с радио Sputnik рассказала о пользе винограда. Как заметила специалист, этот фрукт, несмотря на высокую калорийность, обладает множеством плюсов.

Например, фиолетовый виноград содержит антоцианы − противораковые полифенолы, благодаря которым происходит вывод из организма тяжелых металлов и токсинов. Красный и розовой виноград полезен при сердечно-сосудистых и вирусных заболеваниях, а зеленый, за счет содержания большого количества магния, благотворно влияет на нервную систему.

Что касается виноградных косточек, они, по словам Мухиной, также полезны, поскольку содержат нерастворимую клетчатку, омега-3 и омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты.