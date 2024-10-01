Диетолог Мухина: черный виноград помогает в профилактике рака

Диетолог Марият Мухина назвала виноград темных сортов самым полезным. Об этом сообщила « Москва 24 ».

По словам врача, красные плоды содержат большое количество ресвератрола, благодаря чему улучшают здоровье сердца и сосудов. Кроме того, они способствуют снижению холестерина.

Черные ягоды, добавила медик, являются источником антоцианов. Данные вещества помогают снизить риск развития онкологических заболеваний, пояснила эксперт.