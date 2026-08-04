Диетолог Мухин призвала людей с болезнями почек ограничить употребление арбуза

Врач-диетолог Марият Мухина сообщила ИА НСН , что взрослым не стоит есть больше 500 граммов арбуза в день. Также она порекомендовала не смешивать его с другими продуктами, кроме творога.

«Его можно комбинировать только с творогом, если есть желание есть с чем-то. Лучше всего потреблять отдельно, потому что таким образом лучше усваивается цитруллин, аминокислота, которая превращается в аргинин и способствует росту мышечной ткани», — отметила врач.

Мухина добавила, что обилие фруктозы и глюкозы в арбузе может спровоцировать диарею, а высокая концентрация антиоксиданта ликопина — вызвать кишечные колики. Людям с заболеваниями почек следует проявлять особую осторожность: избыток ягоды приводит к росту уровня калия, создавая опасную нагрузку на эти органы.