Диетолог Морозов: цельнозерновой хлеб и овощи снижают риск развития рака кишечника

Гастроэнтеролог и диетолог Сергей Морозов перечислил продукты, употребление которых поможет снизить вероятность развития колоректального рака. Об этом сообщил сайт « Аргументы и факты ».

Врач посоветовал включить в рацион цельнозерновой или отрубной хлеб, а также овощи и фрукты. Отличной профилактикой онкологического заболевания станут необезжиренные молочные продукты, рыба и морепродукты, добавили «Известия».

Медик также рекомендовал вести активный образ жизни и регулярно проходить обследования. А вот от интервального голодания лучше отказаться.