Диетолог Морозов: цельнозерновой хлеб и овощи снижают риск развития рака кишечника

Гастроэнтеролог и диетолог Сергей Морозов перечислил продукты, употребление которых поможет снизить вероятность развития колоректального рака. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».
Врач посоветовал включить в рацион цельнозерновой или отрубной хлеб, а также овощи и фрукты. Отличной профилактикой онкологического заболевания станут необезжиренные молочные продукты, рыба и морепродукты, добавили «Известия».
Медик также рекомендовал вести активный образ жизни и регулярно проходить обследования. А вот от интервального голодания лучше отказаться.
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