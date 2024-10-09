Диетолог Морозов посоветовал людям младше 30 лет начинать день с белково-углеводного завтрака

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Сергей Морозов в беседе с «Газетой.Ru» посоветовал людям младше 30 лет начинать день с белково-углеводного завтрака.

По словам специалиста, правильные пищевые привычки, внедренные в жизнь как можно раньше, повлияют на состояние организма в будущем.

«Не забывайте про витамины. База, которая является основой для организма до 30 лет, должна включать четыре жирорастворимых (A, D, E, K)», — процитировал RT Морозова.

Диетолог также призвал не забывать про девять водорастворимых витаминов группы В и витамин С.