Диетолог Молчанова назвала 25–30 граммов сахара допустимой ежедневной нормой

При стремлении сбросить вес многие начинают считать сахар главным врагом, но делать так неправильно. Диетолог Алена Молчанова развеяла миф о том, что сахар вреден для фигуры. Об этом сообщила Lenta.ru .

По мнению специалиста, полностью отказаться от сахара во время диеты не получится. Дело в том, что натуральные сахара содержатся во многих продуктах, включая фрукты и овощи, отметила Neva.Today.

Все хорошо в меру. Именно поэтому при похудении важно соблюдать здоровую норму потребления сахара, установленную экспертами Всемирной организации здравоохранения. Допустимо включать в ежедневный рацион 25–30 граммов сахара.