Диетолог Мойсенко призвала россиян не увлекаться напитками со льдом во время жары

Главный врач клиники «Риммарита» Римма Мойсенко в беседе с радиостанцией Sputnik призвала россиян отказаться от употребления напитков со льдом во время жары. По словам медика, такое воздействие может оказаться шоковым для организма.

Мойсенко отметила, что особенно осторожными с ледяным напитками следует быть людям со слабым горлом.

«Ледяная вода может спровоцировать сильное мгновенное раздражение задней стенки глотки. Это, в свою очередь, может рефлекторно вызвать либо головную боль, либо потерю сознания, либо боль в животе», — пояснила врач.

Идеальным напитком в жару считается тот, который имеет температуру +5, +10 градусов, добавила диетолог.