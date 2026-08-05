Диетолог Мойсенко предупредила об отравлениях из-за еды на пикнике

Врач-диетолог Римма Мойсенко предупредила, что салаты с соусами, готовые бутерброды, мясо и рыба без охлаждения могут вызвать отравление, сообщает «Абзац» .

Мойсенко объяснила, что скоропортящиеся продукты нельзя долго хранить без охлаждения. В жару в готовой еде быстро размножаются бактерии, что повышает риск интоксикации и других заболеваний.

Врач посоветовала брать продукты, которые можно приготовить и съесть сразу на месте. К ним она отнесла, например, роллы, приготовленные чистыми руками непосредственно перед едой. Салаты со сметаной или майонезом, колбасные бутерброды и йогуртовые намазки могут испортиться уже через несколько часов.

Особую осторожность следует соблюдать с мясом и рыбой. Диетолог рекомендовала мариновать их на месте, а не накануне поездки: перевозка может нарушить условия хранения, а жарка не всегда уничтожает бактерии. При температуре 28–30 градусов в продуктах размножается патогенная флора даже при хорошей упаковке.