Диетолог Мойсенко предупредила, что в имитированной икре нет никакой пользы для организма

Лучше отказаться от имитированной икры и сделать выбор в пользу другого продукта, потому что от нее нет никакого толка. Об этом RT рассказала главный врач клиники «Риммарита», диетолог, врач превентивной интегративной медицины кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.
По ее словам, польза настоящей икры неоспорима, потому что она богата омегой-3, а также витаминами А и Е и необходимыми организму аминокислотами.
А в имитации ничего из вышеперечисленного нет. Напротив, только сомнительный икорный сок, различные красители и огромное количество соли, которое может только навредить организму, добавила врач.
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