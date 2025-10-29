Диетолог Мизинова развеяла мифы о вреде лектинов во фруктах

Врач-диетолог Наталья Мизинова сообщила NEWS.ru , что человеческий организм выработал механизмы защиты от лектинов — веществ, содержащихся во фруктах и других растительных продуктах.

По словам доктора лектины могут действовать как яды, однако организм в процессе эволюции научился справляться с ними. Диетолог подчеркнула, что фрукты содержат витамины, микроэлементы и антиоксиданты, что делает их полезными для здоровья.

«Однако не всегда фрукты полезны. Во-первых, когда их употребляется слишком много — важно помнить, что все должно быть в умеренном количестве», — почеркнула Мизинова.

Также врач отметила, что фрукты могут быть вредными, если они выращены с использованием химических удобрений или испорчены.