Диетолог Мизинова рассказала о потенциальной токсичности кешью при ненадлежащей обработке продукта

Врач-диетолог Наталья Мизинова рассказала NEWS.ru о потенциальной токсичности кешью при ненадлежащей обработке. Она порекомендовала отдавать предпочтение кедровым и грецким орехам.

Мизинова поделилась, что кедровые и грецкие орехи являются традиционными для России и богаты полезными компонентами. Миндальные орехи и фундук также вошли в ее топ, а кешью остались вне списка из-за необходимости серьезной обработки.

Диетолог подчеркнула, что магазинные кешью подвергаются технологической обработке, которая делает их менее полезными по сравнению с необработанными продуктами.

Она также отметила, что лучше покупать орехи в цельном виде и колоть их самостоятельно. Ежедневная норма составляет около 30 граммов орехов в сутки — это небольшая горсть, которая хорошо насыщает и вписывается в суточный калораж.