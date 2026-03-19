Диетолог Мизинова рассказала, что запивать еду водой можно, если пища слишком соленая или вязкая

Врач-диетолог Наталья Мизинова в беседе с NEWS.ru сообщила, что употребление воды во время еды не всегда вредно для желудка. В некоторых ситуациях жидкость может помочь пищеварению, особенно если пища слишком соленая, вязкая или волокнистая.

По словам специалиста, вода помогает сформировать пищевой комок, который будет нормально перевариваться. Однако если блюдо само по себе жидкое, например, суп или каша, дополнительная жидкость не требуется.

Мизинова отметила, что есть и другая точка зрения: желудок вырабатывает столько сока, сколько нужно, поэтому разбавить его водой невозможно, и питье во время еды безопасно, привел ее слова сайт aif.ru.

Отдельно диетолог остановилась на употреблении чая. Она пояснила, что этот напиток содержит дубильные вещества и обычно пьется горячим, поэтому оказывает на желудок более серьезное воздействие, чем простая вода. Сладкий чай сразу после еды считается диетологически неправильным, однако некрепкий напиток комфортной температуры при полном желудке особого вреда не причинит.