Диетолог Мизинова предупредила о негативном влиянии сахарозаменителей на печень

Диетолог Наталья Мизинова сообщила NEWS.ru , что употребление сахарозаменителей может вызвать заболевания печени. Особенно это касается подсластителей искусственного происхождения.

По словам эксперта, сахарозаменители делятся на искусственные и натуральные. Производители сукралозы и аспартама заявляют об их полной безвредности. Однако существует риск появления токсических реакций, которые могут накапливаться в организме длительное время.

«Когда у человека возникнут какие-то проблемы с печенью, он никогда не подумает, что эта проблема связана с употреблением им в течение 10–15 лет того или иного напитка с каким-то химическим подсластителем», — объяснила врач.

К натуральным заменителям сахара относятся мед, различные сиропы (например, кленовый или из топинамбура) и химические соединения вроде сахарина. Диетолог отметила, что при переходе на такие продукты особого риска для здоровья нет.