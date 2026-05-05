Диетолог Мизинова предостерегла от сочетания шашлыка с лавашом и майонезными салатами

Диетолог Наталья Мизинова сообщила NEWS.ru , что лаваш и салаты с майонезом не подходят для употребления с шашлыком.

По ее мнению, такие продукты могут создать дополнительную нагрузку на пищеварительную систему во время отдыха на природе.

«Не советую заедать это любимое многими блюдо хлебом или лавашом и запивать его большим количеством сладкой газировки, чая или алкоголя. Спиртное лучше полностью исключить», — отметила врач.

Специалист напомнила, что крепкие напитки провоцируют воспаление в организме.