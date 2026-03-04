Диетолог Мизинова посоветовала добавить в рацион болгарский перец для профилактики авитаминоза весной

Врач-диетолог Наталья Мизинова рассказала NEWS.ru , что замороженный болгарский перец — основной источник витамина C. Она рекомендовала употреблять его для профилактики авитаминоза весной.

По словам Мизиновой, в начале весны многие овощи и фрукты теряют витамины, поэтому рацион становится менее разнообразным. Однако некоторые фрукты, такие как зимние сорта яблок и цитрусовые, сохраняют полезные вещества. Также врач советует обратить внимание на бананы, киви и авокадо.

Мизинова подчеркнула, что зелень и микрозелень содержат множество витаминов и микроэлементов. Она рекомендует включать в рацион ферментированные продукты, а пациентам с железодефицитом — мясо и субпродукты с квашеной капустой, богатой витамином C.

Врач напомнила о важности жирорастворимых витаминов, которые содержатся в растительных маслах. Она отметила, что витамины из масел усваиваются лучше, чем из орехов, так как последние сложно перевариваются. Мизинова также подчеркнула необходимость употребления продуктов, богатых витамином D и микроэлементами, таких как яйца с желтками и молочная продукция.