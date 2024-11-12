Диетолог Миркискина: отказ от сладостей и соусов поможет похудеть к Новому году

Диетолог Мария Миркискина перечислила правила, соблюдение которых поможет избавиться от лишнего веса к Новому году. Об этом сообщила « Москва 24 ».

По словам эксперта, здоровое похудение предполагает сбалансированное меню, приносящее удовольствие. А вот бесконечные разгрузочные дни и монодиеты не подойдут, отметила врач.

Медик посоветовала пересмотреть продуктовую корзину и отказаться от колбас, сосисок, полуфабрикатов. Их стоит заменить птицей, рыбой и мясом. Вместо сладостей лучше употреблять фрукты и ягоды. Кроме того, необходимо убрать из рациона соусы, алкоголь и заправки, добавила Миркискина.