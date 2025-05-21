Диетолог Миляева призвала людей с сахарным диабетом второго типа исключить из рациона сладости

Заболевание, известное как сахарный диабет, характеризуется стойким увеличением уровня глюкозы в крови. Эндокринолог-диетолог Юлия Миляева в беседе с «ТСН24» рассказала о нюансах питания при различных формах диабета.

В Тульском регионе зарегистрировано более 77 тысяч пациентов с диагнозом сахарный диабет, из которых около 3600 страдают диабетом первого типа. Заболевание делится на несколько разновидностей: первый тип, второй тип, гестационный диабет и MODY. Первые два варианта встречаются чаще остальных.

Миляева пояснила, что различия в подходе к питанию вызваны уникальностью механизмов развития каждого типа болезни. Сахарный диабет первого типа возникает из-за прекращения синтеза инсулина поджелудочной железой, что обусловлено наследственностью. Единственным эффективным методом лечения в этом случае является заместительная терапия инсулином.

Пациентам с диабетом первого типа необязательно строго контролировать массу тела и физическую активность, поскольку основная задача сводится к точной дозировке инсулина. Основным принципом питания становится грамотный учет хлебных единиц, определяемых количественно по содержанию углеводов в каждом блюде.

Людям с сахарным диабетом второго типа важно следить за питанием, избегая продуктов, резко повышающих уровень глюкозы в крови. Миляева рекомендует исключить из рациона продукты с высоким гликемическим индексом.