Диетолог Миляева предупредила о серьезной опасности «Молекулы»

Многие мечтают похудеть без особых усилий и ищут «волшебную таблетку», которая поможет им достичь желаемого веса. Однако такие препараты и БАДы могут быть опасны. Подробнее рассказала эндокринолог и диетолог Юлия Миляева в беседе с «ТСН24» .

Недавно в СМИ обсуждали историю о «Молекуле» — растительном БАДе для похудения, который можно было свободно приобрести на маркетплейсах.

«Но все оказалось совсем не безобидно. Подростки из разных городов нашей страны попали в тяжелом состоянии в реанимацию из-за приема этого препарата», — отметила врач.

По ее словам, в составе содержится огромная доза сибутрамина — амфетаминового «жиросжигателя», который используется как препарат для снижения веса, но в гораздо меньшей дозировке и только по рецепту врача.