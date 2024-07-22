Диетолог Микитюк рассказала о способности редьки снижать холестерин и выводить токсины

Редька — довольно интересный овощ, который пришел в Россию из Азии. Данный продукт благоприятно воздействует на организм человека. Об этом рассказала диетолог Людмила Микитюк в беседе с News.ru.

По ее словам, корнеплод помогает снизить уровень холестерина, а также обладает антибактериальными свойствами. Кроме того, соответствующие блюда способствуют активному пищеварению и выводят токсины.

Врач отметила, что овощ используют при лечении цирроза печени и хронического гепатита. Редьку стоит включить в рацион и тем, кто недавно перенес инфаркт.

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