Диетолог Микитюк рассказала, что свинина богата витаминами B1, B4, B6, PP, калием и фосфором

В свинине содержится кладезь полезных витаминов и микроэлементов. Как рассказала изданию NEWS.ru диетолог Людмила Микитюк, этот продукт богат не только витаминами B1, B4, B6, PP, но и калием, фосфором, цинком, хромом.

Не стоит употреблять в пищу этот вид мяса слишком часто. Достаточно съедать порцию в 100–150 граммов два раза в неделю.

«От свинины лучше отказаться людям с заболеваниями ЖКТ, особенно с воспалением или повреждением слизистой оболочки органов ЖКТ, нарушением функции органов пищеварения», — сообщила медик.

Людям с подобными проблемами противопоказана не только свинина, но и красное мясо, добавила Микитюк.