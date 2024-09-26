Диетолог Микитюк рассказала, что постоянный дефицит калорий ведет в истощению организма

Недостаток калорий может привести к истощению организма. Когда телу не хватает энергии для нормального функционирования, это негативно сказывается на работе всех органов и может спровоцировать серьезные психические расстройства, такие как анорексия. Об этом сообщила «Узнай.ру» диетолог-нутрициолог Людмила Микитюк.
Она отметила, что в таком состоянии замедляются ключевые процессы в организме: метаболизм, поддержание жизнедеятельности и когнитивные функции. Это вызывает общее ухудшение самочувствия и особенно резко сказывается на тех, кто имеет низкий уровень жировой ткани, что может привести даже к летальному исходу.
С другой стороны, избыток калорий приводит к увеличению веса и возникновению хронических заболеваний. Ожирение связано с повышенным риском развития диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и нарушений в работе суставов.
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