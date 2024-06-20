Диетолог Микитюк рассказала, что кофе и травяные чаи помогут уменьшить потоотделение

Многие люди летом сталкиваются с проблемой повышенного потоотделения, однако ее можно решить с помощью правильного рациона. Об этом радио Sputnik рассказала диетолог Людмила Микитюк.

Она рассказала, что меньше потеть помогут определенные напитки. В частности, речь идет о кофе и травяных чаях, например, с шалфеем.

«Можно добавлять в обычную воду дольки лимона, что тоже способствует выравниванию кислотно-щелочного баланса и ощелачиванию организма, а значит, и пониженному потоотделению», — отметила диетолог.

Она добавила, что также не стоит пренебрегать дынями, арбузами, персиками и нектаринами. В этих продуктах много воды, и они помогают бороться с повышенным потоотделением.