Диетолог Микитюк: беременным запрещено употреблять сырые яйца и рыбу

Беременным женщинам следует исключить из своего рациона сырые яйца, рыбу и продукты, богатые витамином E. Об этом рассказала диетолог Людмила Микитюк в беседе с News.ru.

По словам специалиста, также в беременность запрещены алкоголь, фастфуд, непастеризованное молоко, крепкий кофе, моллюски. Подобный рацион практически не содержит витаминов и минералов и может спровоцировать неправильное развитие плода.

Микитюк отметила, что диета беременных должна содержать как можно больше свежих фруктов и овощей.