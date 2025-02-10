Диетолог Михалева развеяла миф о вреде ежедневного употребления хлеба

Хлеб — важный продукт питания, который обеспечиваеть организм сложными углеводами, витаминами группы В и минералами. Наиболее полезными видами хлеба считаются ржаной, цельнозерновой и отрубной, а также хлеб второго сорта. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева в беседе с сайтом «Газета.Ru» .

Специалист посоветовала не демонизировать ежедневное употребление хлеба, однако важно помнить, что белая булка высшего сорта менее полезна, так как содержит меньше питательных веществ.

Норма потребления хлеба для здоровых людей — 100 граммов пшеничного и 150 граммов ржаного ежедневно, передает RT. Однако при некоторых заболеваниях, таких как целиакия и аллергия на глютен, потребление хлеба следует ограничить, резюмировала Михалева.