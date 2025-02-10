Диетолог Михалева развеяла миф о вреде ежедневного употребления хлеба

Хлеб — важный продукт питания, который обеспечиваеть организм сложными углеводами, витаминами группы В и минералами. Наиболее полезными видами хлеба считаются ржаной, цельнозерновой и отрубной, а также хлеб второго сорта. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева в беседе с сайтом «Газета.Ru».
Специалист посоветовала не демонизировать ежедневное употребление хлеба, однако важно помнить, что белая булка высшего сорта менее полезна, так как содержит меньше питательных веществ.
Норма потребления хлеба для здоровых людей — 100 граммов пшеничного и 150 граммов ржаного ежедневно, передает RT. Однако при некоторых заболеваниях, таких как целиакия и аллергия на глютен, потребление хлеба следует ограничить, резюмировала Михалева.
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