Диетолог Михалева посоветовала запекать блины, а не жарить

Празднование Масленицы начинается 24 февраля. Как насладиться вкусными блинами, не набрав при этом лишний вес, рассказала эндокринолог и диетолог Оксана Михалева в беседе с Life .

По ее словам, большое значение имеет способ приготовления блюда.

«Наиболее полезным вариантом будет печь блины, а не жарить. Как правило, лучше всего это делать на сливочном масле, а не на растительном, так как оно сильно впитывается в тесто», — пояснила врач.

Михалева также предложила заменить пшеничную муку на овсяную, гречневую или кукурузную, чтобы увеличить содержание витаминов и клетчатки в блюде. Еще один полезный совет — использование кефира вместо молока.