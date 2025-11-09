Диетолог Михалева отметила, что переход россиян на западный стиль питания способствует детскому ожирению

Кандидат медицинских наук, детский диетолог и доцент кафедры детских болезней МОНИКИ Оксана Михалева выразила мнение о том, что «вестернизация» образа жизни россиян приводит к детскому ожирению. В эфире радиостанции «Говорит Москва» она отметила, что причинами являются западный стиль питания и малоподвижный образ жизни.

«К сожалению, причины довольно банальны. Это вестернизация, по сути дела, нашего образа жизни. То есть это западный стиль питания, высококалорийное питание, много сахара, жира, соли», — подчеркнула Михалева.

Она добавила, что употребление фастфуда и джанк-фуда, а также снижение физической активности способствуют набору лишнего веса у детей. Специалист также обратила внимание на то, что при снижении веса не стоит резко ограничивать ребенка в сладком.

«Проще договориться, оставить, например, одну вкусняшку. Например, маленькую шоколадку. И он будет знать, что сладкое свое он получит. Тогда меньше тревоги и легче отказаться от сладкого», — сказала доктор.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что 25% детей младшего школьного возраста в Европейском регионе страдают от избыточного веса.