Диетолог Михалева назвала пять правил для шведского стола

Врач-диетолог, эндокринолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева рассказала, как не переесть за шведским столом во время отдыха. Она советует есть медленно, следить за насыщением и не начинать с десертов, сообщает Life.ru .

Шведский стол во время отдыха нередко приводит к перееданию из-за большого выбора блюд. Михалева объяснила, что избежать этого помогают несколько простых правил.

По словам врача, переедание может вызвать тяжесть в желудке, изжогу, тошноту и дискомфорт. Если это происходит регулярно, повышается риск набора веса, нарушения обмена веществ и лишней нагрузки на желудок, печень и поджелудочную железу.

Михалева посоветовала тем, кто хочет попробовать больше блюд, брать небольшие порции. Такой подход позволяет познакомиться с разными вкусами и не перегружать пищеварение.

Еще одно правило — есть медленно, потому что чувство насыщения обычно появляется примерно через 20 минут после начала еды. Десерты врач рекомендовала оставлять на конец трапезы, а при первых сигналах сытости — заканчивать прием пищи.