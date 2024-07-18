Диетолог Мещерякова: ужин не должен превышать 600 ккал

Последний прием пищи, то есть ужин, не должен быть калорийнее 400-600 калорий. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог и эксперт по здоровому питанию Татьяна Мещерякова.

Она отметила, что в идеале на ужин должно приходиться не более 20–25% от всего суточного рациона.

«При правильном режиме питания на завтрак приходится 25% суточного объема, на обед — 35—40% и оставшиеся 10—20% — на перекусы», — подчеркнула диетолог.



Мещерякова также добавила, что ужин должен состоять на четверть из белковых продуктов, на половину — из гарнира, включающего отварные или запеченные овощи, а оставшаяся четверть может быть занята салатной зеленью или сырыми овощами, добавил RT.