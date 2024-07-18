Диетолог Мещерякова: ужин не должен превышать 600 ккал

Последний прием пищи, то есть ужин, не должен быть калорийнее 400-600 калорий. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог и эксперт по здоровому питанию Татьяна Мещерякова.

Она отметила, что в идеале на ужин должно приходиться не более 20–25% от всего суточного рациона.

«При правильном режиме питания на завтрак приходится 25% суточного объема, на обед — 35—40% и оставшиеся 10—20% — на перекусы», — подчеркнула диетолог.

Мещерякова также добавила, что ужин должен состоять на четверть из белковых продуктов, на половину — из гарнира, включающего отварные или запеченные овощи, а оставшаяся четверть может быть занята салатной зеленью или сырыми овощами, добавил RT.

Дотапались. Hamster Kombat открыл лазейку для мошенников

«Сейчас нас всех тут порежут». Житель Чечни устроил перепалку на пляже в Мариуполе

Жаркие, грязные, не наши. Олимпийцы искупаются в парижских нечистотах

Малышева рассказала, как безопасно бороться с болью

Отключения раскинули веером. Зачем югу России лимит электроэнергии

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте