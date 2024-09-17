Диетолог Мещерякова: соблюдение питьевого режима позволит избежать перееданий

Определить переедание можно по устойчивому избыточному весу или по постепенному набору массы. Избежать этого поможет соблюдение питьевого режима, рассказала врач-диетолог Татьяна Мещерякова в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, вода, находясь в межклеточной и внутриклеточной среде, позволяет пище полноценно усваиваться, а не проходить транзитом. На один килограмм веса человеку необходимо употреблять около 30 миллилитров воды.

Также избежать перееданий поможет сокращение в рационе сладостей и соленой пищи. Эти продукты стимулируют аппетит, что грозит ожирением, отметила Мещерякова.