Диетолог Мещерякова: соблюдение питьевого режима позволит избежать перееданий

Определить переедание можно по устойчивому избыточному весу или по постепенному набору массы. Избежать этого поможет соблюдение питьевого режима, рассказала врач-диетолог Татьяна Мещерякова в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, вода, находясь в межклеточной и внутриклеточной среде, позволяет пище полноценно усваиваться, а не проходить транзитом. На один килограмм веса человеку необходимо употреблять около 30 миллилитров воды.
Также избежать перееданий поможет сокращение в рационе сладостей и соленой пищи. Эти продукты стимулируют аппетит, что грозит ожирением, отметила Мещерякова.
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