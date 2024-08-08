Диетолог Мещерякова рассказала, что заморозка позволяет сохранить до 100% витаминов в продуктах

Заморозка продуктов позволяет сохранить до 100% полезных питательных веществ. Об этом «Известиям» сообщила эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова.

По словам диетолога, заморозка не только сохраняет витамины и минералы, но и дает возможность почувствовать первоначальный вкус продукта.

«Небольшая потеря возможна, например, для авокадо, кабачков», — процитировал RT специалиста.

Сушка ягод и фруктов, в отличие от заморозки, сохраняет только 45% питательных веществ, добавила диетолог.