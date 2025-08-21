Диетолог Мещерякова посоветовала не вводить жесткие запреты на десерты
Врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог Татьяна Мещерякова в интервью «Известиям» поделилась мнением о включении десертов и бургеров в здоровый рацион.
По словам эксперта, здоровое питание основано на балансе. Сладости и фастфуд допустимы, если употреблять их умеренно и учитывать общую калорийность.
Мещерякова рекомендует заменять фастфуд домашними блюдами. Например, можно приготовить бургер с цельнозерновой булочкой, мясной котлетой и овощами.
Диетолог советует не вводить жесткие запреты на десерты. Изредка можно позволить себе пончики, если рацион сбалансирован. Альтернативой могут стать полезные десерты: шоколадный мусс из авокадо, фруктовые смузи или ягоды с греческим йогуртом.
Эксперт обратила внимание на размер порций. Небольшой кусочек торта или мини-бургер могут вписаться в концепцию здорового питания, если сочетать их с полезными блюдами.