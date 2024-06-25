Диетолог Мещерякова посоветовала летом питаться небольшими порциями

В сильную жару у большинства людей меняются пищевые привычки, некоторые едят всего раз-два в день. Чтобы избежать дефицитов, летом следует питаться небольшими порциями, сообщила диетолог Татьяна Мещерякова в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, в этот период организм включает механизмы саморегуляции. На этом фоне снижается выработка гормона грелина, отвечающего за чувство голода. Также пищевая нагрузка нередко переносится на вечерний прием.

При этом летом обязательно должно быть по три-четыре приема пищи в день. Это позволит не переедать и получать необходимую энергию, отметила диетолог.