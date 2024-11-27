Диетолог Мансурова призвала ужинать легкими блюдами

Все приемы пищи очень важны и требуют внимательного подхода, в частности, ужин не должен быть слишком плотным и поздним. Об этом aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

Она объяснила, что вечернее переедание негативно влияет на работу желудочно-кишечного тракта и организма в целом. Поэтому лучше, чтобы последний прием пищи был не позже 17:00. Кроме того, важен и выбор блюд.

Лучше всего для вечерней трапезы подойдут овощные салаты или нежирная рыба. Также лучше, если они будут приготовленными на пару или запеченными, добавил RT. От жареных блюд на ужин стоит воздержаться.