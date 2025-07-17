Диетолог Манакер назвала изюм и арахис полезными перекусами в кинотеатре

Идете в кинотеатр на премьеру и думаете, чем перекусить во время сеанса? Вместо того чтобы поддаваться соблазну приобрести дорогие и не очень полезные закуски, можно взять с собой что-то более полезное. Диетолог Лорен Манакер в интервью для Yahoo Health подчеркнула, что правильный перекус должен включать не только углеводы, но и клетчатку, белок или полезные жиры.

Эти компоненты способствуют длительному чувству сытости, поддерживают стабильный уровень сахара в крови и обеспечивают энергией, написала «Мойка78».

Вот несколько идей полезных перекусов от диетолога:

Попкорн без добавления масла. Богат клетчаткой и при этом достаточно легок, чтобы не чувствовать переедания. Лучше всего пожарить его дома.

Изюм. Содержит натуральный сахар, клетчатку и калий. Подходит для тех, кто любит сладкое.

Арахис в молочной глазури. Содержит белок и полезные жиры. Следите за размером порции.

Кофе. Без калорий (если не добавлять сливки и сахар) и помогает сохранять бодрость.

Вяленая говядина. Источник белка с низким содержанием углеводов.

Фруктовый мармелад или пастила без сахара. Натуральные сладости, которые утоляют тягу к сладкому.