Диетолог Макиша: сложнее всего наш организм переваривает зрелое мясо говядины и баранины

Врач-диетолог, специалист по осознанному питанию и здоровому образу жизни Марина Макиша в беседе с «ФедералПресс» рассказала, что сложнее всего человеческому организму переваривать зрелое мясо говядины или баранины.

«Чем старше животное, тем более жесткое мясо. И, соответственно, эти мышечные волокна нашим организмом перевариваются сложнее», — отметила Макиша.

Диетолог объяснила, что на жесткость мяса сильно влияет то, в каких условиях была выращена живность — в диких или хозяйственных. Чтобы организм лучше переваривал мясо, его нужно хорошо протушить.

В заключение Мариша добавила, что жирное мясо дает дополнительную нагрузку на пищеварительную систему.