Диетолог Макиша развеяла миф о похудении с помощью обматывания целлофаном

Диетолог Марина Макиша в беседе с «Москвой 24» заявила, что обматывание тела целлофаном ради похудения неэффективно. Этот метод дает лишь иллюзию результата, так как работает за счет потери жидкости, а не сжигания жира.

По словам врача, единственный способ избавиться от жира — создать дефицит калорий. Организм должен тратить больше энергии, чем получает. Безопасная скорость снижения веса — два-четыре килограмма в месяц. Более резкое похудение часто связано с потерей мышц и воды.

Макиша рекомендовала начать с простых шагов: сократить потребление сладкого и мучного, наладить режим питания и отказаться от постоянных перекусов. Эффективной она назвала систему «гарвардской тарелки», которая включает в каждом приеме пищи белки, овощи, сложные углеводы и немного жиров.