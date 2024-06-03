Диетолог Макиша рассказала, что овощи считаются идеальным гарниром к мясу

Специалист по осознанному питанию и здоровому образу жизни, диетолог Марина Макиша в разговоре с «ФедералПресс» назвала продукт, который идеально подойдет к мясу в качестве гарнира. По словам медика, овощи, в состав которых входит клетчатка, облегчат работу пищеварительной системы.

Врач пояснила, что овощи создают необходимый объем для перемещения потребленной пищи по кишечнику. В сочетании с овощами мясо усваивается гораздо легче. Кроме того, овощи считаются низкокалорийными продуктами.

В качестве другого гарнира врач призвала рассмотреть цельнозерновые крупы и бобовые. По словам Макиши, такие гарниры лучше употреблять с более легким мясом, например, с птицей.