Диетолог Макиша рассказала, что детям до трех лет нельзя давать сладости

Диетолог Марина Макиша дала рекомендации касательно правильного формирования пищевых предпочтений у детей младшего возраста. Об этом сообщило ИА НСН .

По словам специалиста, пищевые привычки формируются с младенчества, когда взрослые вводят правильный режим прикорма.

«Родители должны постараться уберечь ребенка до трех лет от сладкого. Врачи советуют не давать продукты с содержанием сахара до трех лет. Это дофаминовая стимуляция для мозга», — отметила медик.

Как пояснила врач, преждевременное знакомство с кондитерскими изделиями приводит к формированию вкусовых предпочтений, исключающих полезную пищу. Впоследствии, добавила Макиша, изменить устоявшиеся вкусовые приоритеты становится сложнее, поскольку дети привыкают к доступным и привлекательным видам пищи.