Диетолог Макиша рассказала, что бразильский орех содержит суточную норму селена

По своему составу бразильский орех считается уникальным. Он содержит суточную норму селена, которую человек пытается получить путем разных добавок в пищу, рассказала «Ридусу» врач-диетолог Марина Макиша.

В состав этого ореха также входят магний, калий и витамины группы B. Другое дело, что он слишком калорийный — от 500 до 600 килокалорий на 100 граммов.

«Как говорил швейцарский врач и алхимик Парацельс, все — яд, все — лекарство; то и другое определяет доза. Да, орехи имеют высокую питательную ценность», — добавила медик.

В заключение Макиша порекомендовала съедать в день не больше 25-30 граммов орехов, чтобы не набрать лишний вес.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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