Диетолог Макиша посоветовала покупать сметану с жирностью 10-15%
Сметана содержит молочный белок, который хорошо усваивается организмом. Лучше всего отдавать предпочтение продукту с жирностью 10–15%, рассказала врач-диетолог в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, умеренное количество молочного жира в рационе способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
В целом сметана богата пробиотиками, которые помогают поддерживать нормальный баланс кишечной микрофлоры. Кроме того, в состав продукта входит кальций, отметила Макиша.
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