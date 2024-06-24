Диетолог Макиша посоветовала покупать сметану с жирностью 10-15%

Сметана содержит молочный белок, который хорошо усваивается организмом. Лучше всего отдавать предпочтение продукту с жирностью 10–15%, рассказала врач-диетолог в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, умеренное количество молочного жира в рационе способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

В целом сметана богата пробиотиками, которые помогают поддерживать нормальный баланс кишечной микрофлоры. Кроме того, в состав продукта входит кальций, отметила Макиша.

Боец ММА, сыновья и племянник чиновника. Кто устроил теракт в Дагестане?

Институционализированный ваххабизм

Дружба КНДР дорогого стоит. Почему на самом деле США разозлила поездка Путина в Пхеньян

«Риск торговой войны». Почему ЕС вводит санкции против России постепенно

Промывание мозгов фашизмом. Дружественную РФ фракцию не позволят создать в Германии

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте