Диетолог Макиша посоветовала осенью больше гулять, чтобы избежать набора веса

С наступлением осени многие замечают, что желание есть более калорийные и жирные продукты возрастает. Врач-диетолог Марина Макиша объясила «ФедералПресс» , почему это происходит и как предотвратить набор веса.

По ее словам, сокращение светового дня осенью приводит к повышенной склонности к депрессии и угнетенному настроению. Люди пытаются восполнить эти эмоциональные недостатки с помощью еды, что указывает на активизацию эмоционального аппетита, отметила эксперт.

По словам специалиста, в данной ситуации сразу следует разобраться, как компенсировать снижение выработки гормонов счастья и радости, и поднять настроение другими способами, кроме пищи. Это могут быть прогулки на свежем воздухе, чтение книг, занятия медитацией и другие активности, которые помогут улучшить настроение и снизить вероятность лишних походов к холодильнику.