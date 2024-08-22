Диетолог Макиша посоветовала осенью больше гулять, чтобы избежать набора веса

С наступлением осени многие замечают, что желание есть более калорийные и жирные продукты возрастает. Врач-диетолог Марина Макиша объясила «ФедералПресс», почему это происходит и как предотвратить набор веса.

По ее словам, сокращение светового дня осенью приводит к повышенной склонности к депрессии и угнетенному настроению. Люди пытаются восполнить эти эмоциональные недостатки с помощью еды, что указывает на активизацию эмоционального аппетита, отметила эксперт.

По словам специалиста, в данной ситуации сразу следует разобраться, как компенсировать снижение выработки гормонов счастья и радости, и поднять настроение другими способами, кроме пищи. Это могут быть прогулки на свежем воздухе, чтение книг, занятия медитацией и другие активности, которые помогут улучшить настроение и снизить вероятность лишних походов к холодильнику.

Компьютеры, смартфоны, одежда. Что подорожает в России осенью 2024 года

Lu Hanxin/Xinhua

«Цинично и расточительно». Депутат Останина — о гонораре Shaman’а в Оренбурге

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru

Ненависть, инфантилизм и убийства. Кто такие инцелы

Armin Lotfi

Свыше 120 миллионов в год. Завод в Ногинске раскрыл секреты производства косметики

Из студий в частные дома. Как поддержка ИЖС повлияет на жизнь россиян

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте