Диетолог Макиша поддержала выпуск пепси-колы по новому рецепту

Диетолог Марина Макиша поделилась с « Ридусом » своим мнением о новом рецепте пепси-колы. Напиток может стать более здоровым и диетическим вариантом для потребителей.

Компания PepsiCo, Inc. объявила о выпуске первой в мире полезной колы. Вкус нового напитка остался прежним, но его состав изменился: теперь в нем 30 килокалорий, пять граммов сахара, нет подсластителей и есть три грамма пребиотической клетчатки.

По мнению врача, производитель сделал газировку менее вредной. Однако Марина Макиша выразила сомнения относительно наличия пребиотиков в составе.

«Безусловно, это шаг в сторону улучшения того, что данный напиток может делать с организмом», — добавила медик.

Тем не менее диетолог подчеркнула, что даже обновленную пепси-колу не стоит употреблять в больших количествах.