Диетолог Макиша: масло содержит жиры, необходимые для правильной работы нашего организма

Врач-диетолог Марина Макиша в беседе с «ФедералПресс» призвала россиян не отказываться от масла. По словам медика, в его состав входят жиры, необходимые для правильной работы нашего организма.

Специалист пояснила, что жиры участвуют в процессе биосинтеза многих гормонов.

«Они участвуют в различных процессах, в том числе холестерин, например, участвует в процессе биосинтеза многих гормонов», — сказала она.

Макиша призвала не забывать о различии насыщенных и ненасыщенных жиров. Насыщенные жиры представляют большую опасность для организма, чем вторые.

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