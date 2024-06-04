Диетолог Макиша: масло содержит жиры, необходимые для правильной работы нашего организма

Врач-диетолог Марина Макиша в беседе с «ФедералПресс» призвала россиян не отказываться от масла. По словам медика, в его состав входят жиры, необходимые для правильной работы нашего организма.

Специалист пояснила, что жиры участвуют в процессе биосинтеза многих гормонов.

«Они участвуют в различных процессах, в том числе холестерин, например, участвует в процессе биосинтеза многих гормонов», — сказала она.

Макиша призвала не забывать о различии насыщенных и ненасыщенных жиров. Насыщенные жиры представляют большую опасность для организма, чем вторые.