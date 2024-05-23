Диетолог Лушникова посоветовала провести ревизию холодильника, чтобы перестать заедать стресс

Многие люди привыкли заедать стресс, что впоследствии приводит к ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям. Как отучить себя от этого, Пятому каналу рассказала диетолог Ольга Лушникова.

Она объяснила, что при попадании в организм вредной пищи происходит кратковременный выброс так называемых гормонов счастья. Однако приливы положительных эмоций длится недолго, и потом все возвращается назад.

«Это чипсы, шоколадки, торт, какие-то сухари, конфеты, которые приводят к достаточно быстрому выбросу дофамина, эндорфина и создают ложное ощущение радости и счастья, но ненадолго. Совсем скоро будет нужна новая подзарядка», — подчеркнула врач.

Как добавил сайт KP.RU, чтобы перестать заедать стресс, нужно для начала наладить свое питание. А также следует провести ревизию припасов и избавиться от вредной пищи. На смену ей должны прийти полезные перекусы.