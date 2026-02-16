Диетолог Лушникова назвала баранину лучшим источником витаминов группы В

Диетолог Ольга Лушникова рассказала NEWS.ru о пользе баранины. В этом мясе содержится значительное количество витаминов группы B, а также необходимые организму железо и цинк. Кроме того, в баранине достаточно селена, магния и фосфора.

Как отметила доктор, особенно выделяется высокое содержание витамина B12, который редко встречается в белом мясе и отсутствует в растительной пище. Веганы часто сталкиваются с дефицитом этого витамина, необходимого для нормальной работы нервной системы и образования красных кровяных клеток.

Лушникова добавила, что баранина содержит легкодоступное гемовое железо, которое играет важную роль в синтезе гемоглобина, миоглобина, гормонов щитовидной железы, коллагена и других процессах в организме человека.

Также в баранине много креатина, популярного среди спортсменов и обычных людей благодаря его способности влиять на рост и сохранение мышечной массы. Вещество поддерживает плотность костной ткани и положительно влияет на память, внимание и настроение, подчеркнула врач.