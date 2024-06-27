Диетолог Ливанцова рассказала, что депрессия может развиваться на фоне проблем с кишечником

Существует связь между головным мозгом и кишечником, и проблемы с последним могу спровоцировать депрессию. Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог Елена Ливанцова.

По ее словам, многие люди страдают деперессией и не видят эффект от приема препаратов. В этом случае, скорее всего, проблема именно в кишечнике.

«Благодаря кишечнику вырабатывается 90% серотонина, который является одним из гормонов радости. И когда есть те или иные нарушения со стороны микробиоты, возникают перебои с выработкой серотонина, соответственно, неадекватные сигналы подаются в головной мозг и возникают депрессивные состояния», — отметила диетолог.

Она подчеркнула, что людям с депрессией обязательно нужно наладить свой рацион. В первую очередь, добавить в него фрукты и овощи. Их ежедневно нужно съедать не менее 300 граммов.