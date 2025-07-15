Диетолог Литвинова-Гразион призвала пить жидкость между приемами пищи

Врач-диетолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион поделилась с «Газетой.Ru» рекомендациями, как избежать переедания за шведским столом.

Переедание может привести к перегрузке желудка, повышению уровня сахара в крови и нарушению обмена веществ. Чтобы этого избежать, диетолог советует придерживаться «метода тарелки». Он предполагает разделение тарелки на три части: четверть для белков, четверть для углеводов и половину для овощей и фруктов.

«Метод тарелки помогает визуально контролировать размер порций и обеспечивает организм всеми необходимыми веществами», — отметила врач.

Также диетолог советует есть маленькими порциями и медленно. Это помогает лучше контролировать насыщение. Если хочется десерт, то его следует включать в рацион как дополнение к основному приему пищи.

Литвинова-Гразион подчеркнула, что пить большое количество жидкости лучше между приемами пищи.