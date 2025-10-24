Диетолог Литвинова-Гразион призвала не запивать еду соками из-за резкого подъема уровня сахара

Врач-диетолог, нутрициолог «СМ-Клиники» Надежда Литвинова-Гразион в интервью «Газете.Ru» рекомендовала отказаться от идеи запивать еду соками и газировкой.

«Соки и газировка часто содержат много простых сахаров, что позволяет им стремительно всасываться и вызывать резкий подъем сахара», — привел слова доктора сайт RT.

Кроме того, специалист подчеркнула, что кислоты в составе таких напитков могут оказывать раздражающее воздействие на слизистую оболочку желудка.

Ранее кандидат медицинских наук и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» указала, что оптимальная температура питьевой воды должна соответствовать комнатной.