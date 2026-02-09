Диетолог Литвинова-Гразион посоветовала в холодное время года отдавать предпочтение теплым и питательным завтракам

Врач-диетолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион в беседе с «Газетой.Ru» поделилась рекомендациями по выбору завтрака перед выходом на холод.

Как отметила специалист, основные критерии завтрака включают баланс белков, жиров и сложных углеводов в соотношении 1:1:4. Такой завтра должен давать длительное ощущение тепла и стабильный уровень энергии, а также поддерживать здоровье в условиях низких температур.

В завтрак стоит включить такие продукты, как яйца, кисломолочные продукты, нежирное мясо и рыбу. Среди полезных жиров — орехи, семена, авокадо и оливковое масло. Сложные углеводы представляют цельнозерновой хлеб, цельные крупы и бобовые.

Среди согревающих напитков — чай с имбирем или лимоном, а также теплая вода с лимоном. Врач подчеркивает, что лучший завтрак для холодного времени — это питательный, сбалансированный и теплый прием пищи.