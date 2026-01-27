Диетолог Лисицына отметила, что питьевой режим, массаж и холодные компрессы помогут избежать отеков

Многие люди по утрам сталкиваются с отечностью, следами от резинок на ногах или «поплывшим» лицом после застолья. Однако эти явления не случайны: зачастую они вызваны привычками, которые нарушают водно-электролитный баланс, или же сигнализируют о проблемах со здоровьем. Диетолог медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Светлана Лисицына рассказала «Вечерней Москве» , что отеки представляют собой нарушение водно-электролитного баланса, при котором жидкость накапливается в межклеточном пространстве.

Среди повседневных привычек, способствующих появлению отеков, эксперт выделила дефицит жидкости (норма составляет около 30 миллилитров на килограмм веса тела) и обильные приемы пищи на ночь, особенно с большим количеством углеводов. Сюда также относятся стресс, недосыпание, а также избыток или полное исключение соли. Кроме того, отеки провоцирует застой лимфы при малоподвижном образе жизни.

Определенные напитки и продукты питания могут провоцировать появление отеков. К ним относятся алкоголь, соленые закуски, газированные напитки и сладости, а также жирная и тяжелая пища.

Чтобы предотвратить появление отеков, важно пить достаточно воды в течение дня, ограничивать соль и соленые блюда, отдавать предпочтение овощам и фруктам. Умеренное употребление алкоголя и регулярная физическая активность также снижают риск задержки жидкости, добавила специалист.

Если отеки уже появились, полезно соблюдать питьевой режим, ограничивать соль и алкоголь, использовать холодные компрессы для лица и век, принимать теплый расслабляющий душ, заниматься легкой физической активностью, делать массаж и приподнимать ноги выше уровня сердца.